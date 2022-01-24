Лидер ХДС призвал Берлин не блокировать поставки Киеву оборонительного оружия

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал правительство ФРГ не блокировать поставки Киеву оборонительного оружия, указав на историческую ответственность перед Украиной. Свое мнение политик изложил в понедельник в Twitter.

"Германия не может блокировать поддержку Украины оборонительным оружием, уже только исходя из ответственности перед нашей историей, а также в связи с необходимостью обеспечить политический миропорядок в Европе", - утверждал лидер ХДС. Он указал на то, что "и Россия обязалась соблюдать его".

Ранее и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок высказывались против поставок оружия Украине. Германия блокировала передачу ей Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.