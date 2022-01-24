В армии Казахстана отработают применение подразделений в антитеррористических операциях

НУР-СУЛТАН, 24 января. /ТАСС/. В казахстанской армии начался новый этап подготовки, во время которого будет отработано применение подразделений для обороны населенных пунктов и их участие в антитеррористических операциях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Казахстана.

"В Вооруженных силах начался новый этап боевой учебы. Среди особенностей боевой подготовки отделений в текущем году - внедрение новых способов применения подразделений, в том числе для обороны населенных пунктов и участия в антитеррористических операциях", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу руководству Минобороны кардинально повысить боеготовность и боеспособность вооруженных сил с учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне. "Военнослужащие отработают нормативы по огневой, тактической подготовке и другим предметам. Будут освоены навыки действий в полевых условиях, пути решения групповых тактических задач. Качество их выполнения определит уровень подготовки личного состава и подразделений", - пояснили в пресс-службе.

По ее данным, подготовка отделений, расчетов и экипажей пройдет до 5 февраля. Очередной этап обучения войск завершится боевыми стрельбами и комплексными тактико-специальными занятиями.