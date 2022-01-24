Reuters: США могут переместить часть своих войск из Западной Европы в Восточную

ТАСС, 24 января. Соединенные Штаты рассматривают возможность перемещения в Восточную Европу части своих войск, базирующихся в Западной Европе. Об этом заявил в понедельник агентству Reuters дипломатический источник в НАТО.

"Речь идет об американских войсках, которые уже находятся в Европе", - приводит агентство слова дипломата. Он добавил, что возможная переброска военнослужащих будет носить постепенный характер и "может произойти в ближайшие недели".

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Однако на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.