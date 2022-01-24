Хуситы считают, что ЛАГ заняла по Йемену проплаченную позицию, не отражающую мнения арабов

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Контролирующее Сану йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) обвинило Лигу арабских государств (ЛАГ) в выражении "проплаченной" позиции по Йемену, которая не отражает мнения всех арабов. Об этом, как передает в понедельник телеканал Al Mayadeen, говорится в обнародованном МИД хуситов заявлении.

"Заявление, опубликованное ЛАГ, свидетельствует об утрате ею легитимности и отражает степень банкротства и убийственную изоляцию, в которой она оказалась, - говорится в сообщении. - Озвученная организацией позиция была проплачена, она не отражает ни совести, ни общественного мнения арабских народов". По мнению хуситов, ЛАГ умерла в сознании арабов как единая структура еще 40 лет назад, до сих пор оставаясь в изоляции от народов региона. "Никто в арабском мире давно не доверяет ЛАГ и не принимает во внимание принимаемые этой организацией решения, - убеждены в министерстве иностранных дел в Сане. - Призывы классифицировать исконную йеменскую часть, представляющую большинство народа страны, как террористическую выглядят не просто смехотворно, но демонстрируют полнейшее незнание йеменских реалий".

Заявление МИД хуситов было обнародовано после того, как 23 января ЛАГ на своем внеочередном заседании в Каире на уровне постпредов, созванном по просьбе Объединенных Арабских Эмиратов в связи с недавними атаками на их территории, призвала Совбез ООН принять срочные и решительные меры против "преступных действий" йеменских мятежников и признать движение "Ансар Аллах" террористической организацией.

17 января хуситы осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара погибли четыре человека, более пяти получили ранения.