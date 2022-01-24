Франция пока не приняла решение об эвакуации граждан из Украины

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Власти Франции приняли к сведению шаги США и Великобритании по части вывоза из страны дипломатов и их семей, страна готова адаптировать свою позицию в зависимости от ситуации. Об этом заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства на брифинге в понедельник.

"Мы приняли к сведению заявления, сделанные США и Соединенным Королевством относительно положения их дипломатического персонала на Украине и их семей, - сказал представитель пресс-службы МИД Франции. - Мы остаемся в тесном контакте со всеми нашими партнерами, особенно с европейцами, в контексте сегодняшнего обмена мнениями в Совете по иностранным делам ЕС, и мы готовы адаптировать нашу позицию, если ситуация потребует этого".

Он добавил, что в понедельник внешнеполитическое ведомство обновило рекомендации для желающих отправиться на Украину и тех, кто там уже присутствует. Согласно заявлению на сайте МИД, французам на Украине рекомендовано проявлять повышенную бдительность и избегать поездок в приграничные районы на востоке и на севере страны. Также в нем призывают в принципе воздержаться в ближайшее время от поездок на Украину, если в этом нет острой необходимости.

Ранее британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.