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Прокуратура Латвии обвинила экс-мэра Риги Ушакова в хранении запрещенного устройства

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительных работ или штрафа с лишением права на определенный род занятий на срок до пяти лет

РИГА, 24 января. /ТАСС/. Прокуратура Латвии предъявила европарламентарию и бывшему мэру Риги Нилу Ушакову обвинение по делу о хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения. Об этом в понедельник сообщает местное агентство LETA.

По его данным, обвинение предъявлено в конце прошлого года по статье уголовного закона Латвии о нарушении запрета на оборот оборудования, устройств или инструментов, специально созданных или приспособленных для проведения специальных оперативных мероприятий. За такое деяние грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительных работ или штрафа с лишением права на определенный род занятий на срок до пяти лет.

Теги
ЛатвияУшаков, Нил
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