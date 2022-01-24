Саудовская Аравия призвала СБ ООН положить конец агрессивным действиям хуситов

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии осудили недавние атаки мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" на саудовские города Дахран и Джизан, а также на столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби, и призвали Совет Безопасности (СБ) ООН положить конец их агрессивным действиям.

"Королевство Саудовская Аравия осуждает нападения поддерживаемых Ираном террористов-хуситов (из движения "Ансар Аллах" - прим. ТАСС) на гражданские и жизненно важные объекты, расположенные на юге королевства и [в столице ОАЭ] Абу-Даби. В ходе последней такой атаки, [осуществленной] на город Захран на юге [страны] и промышленную зону в городе Джизан на юго-западе [королевства], легкие ранения получили двое граждан из Бангладеш и Судана", - говорится в тексте заявления, опубликованном в понедельник на странице внешнеполитического ведомства королевства в Twitter.

В Эр-Рияде подчеркнули, что "упорство, с которым поддерживаемые Ираном террористы-хуситы [совершают] повторяющиеся нападения, является вызовом международному сообществу и явным нарушением норм международного гуманитарного права", указав на необходимость "принятия действий международным сообществом, особенно СБ ООН, чтобы положить конец этому агрессивному поведению для сохранения международного мира и безопасности".

В ночь на понедельник Министерство обороны ОАЭ проинформировало о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, которые были направлены хуситами в направлении Абу-Даби. Позже в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении в северо-западной йеменской провинции Эль-Джауф установки, которая использовалась для запуска этих ракет.

В последние недели ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции активизировали нанесение ударов с воздуха по военным объектам хуситов в Йемене, в частности в районе Саны - контролируемой мятежниками столицы страны. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как представители "Ансар Аллах" 3 января захватили недалеко от йеменского портового города Ходейда шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно, а 17 января осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на Абу-Даби, в результате которой погибли четыре человека, не менее пяти получили ранения.