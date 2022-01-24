Словакия не видит причин для эвакуации дипломатов с Украины

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Словакия не видит причин для эвакуации своих дипломатов или членов их семей с Украины. Об этом заявил в понедельник глава МИД республики Иван Корчок, слова которого привело Словацкое радио.

"Словакия и в ситуации обострения напряженности на восточной границе Украины не видит причин для подготовки эвакуации дипломатов [или членов их семей] из этой страны, - отметил министр. - Наоборот, присутствие дипломатов [на Украине] важно, так как это является доказательством нашей способности достичь политического решения [в данной ситуации]".

Ранее британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине Госдеп предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.