Чешский кабмин 26 января одобрит направление боеприпасов на Украину

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Правительство Чехии в предстоящую среду, 26 января, одобрит поставки боеприпасов ВС Украины. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр республики Петр Фиала.

"На заседании правительства [26 января] мы планируем поддержать просьбу [Украины] о поставке [ей] необходимых боеприпасов, - отметил он. - Мы находимся в контакте с украинской стороной. Все (процесс передачи боеприпасов - прим. ТАСС) будет постоянно отслеживать штаб по преодолению кризисных ситуаций министерства иностранных дел [Чехии]. Если будет необходимо, то с нашей стороны последуют и другие шаги".

Министр обороны Чехии Яна Чернохова проинформировала 21 января, что Прага планирует направить киевским властям в качестве дара снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм. Они предназначены для гаубиц. Она отметила, что это будет являться выражением солидарности Праги с Киевом в ситуации, когда усиливается напряженность на российско-украинской границе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.