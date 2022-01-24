МИД Норвегии не рекомендует гражданам страны совершать поездки на Украину

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Норвегии рекомендует гражданам страны отказаться от любых поездок на Украину, кроме абсолютно необходимых. Такую рекомендацию ведомство опубликовало в понедельник на своем сайте.

"По причине напряженной и непредсказуемой ситуации на Украине МИД меняет рекомендации по путешествиям. Вводится рекомендация, которая касается всей страны. Не рекомендуются все поездки, которые не являются строго необходимыми", - говорится в сообщении.

С 2014 года в Норвегии действовала рекомендация МИД не посещать Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

Ранее британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине Госдеп предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.