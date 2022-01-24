В Швеции заявили, что встреча глав МИД ЕС показала единство с США по санкциям против РФ

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Единство по вопросу санкций со стороны США и ЕС было продемонстрировано на переговорах в понедельник. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде после планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, в котором принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это была очень конструктивная встреча, - отметила она. - Трансантлантическое единство очень важно. Блинкен рассказал, прежде всего, о своей встрече с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Мы обсуждали совместные санкции, которые предстоят, и пояснили, что они будут не только при массивном вторжении, но и меньших военных или иных атаках. Было очень большое трансантлантическое единство".

По словам Линде, на встрече европейские министры обсуждали "различные сценарии [введения санкций] ": "массивное вторжение, в которое никто не верит, гибридные атаки, ограниченные военные нападения, нападение, например, на системы снабжения электричеством, водоснабжение, кибератаки". "На это все будет ответ", - сказала она.

Глава МИД Швеции считает, что в настоящее время крайне важно единство ЕС. "Самое важное сейчас - показать полное согласие ЕС по вопросу европейской безопасности, праву каждой страны выбрать линию политики безопасности, заявить, что требования, представленные РФ, полностью неприемлемы, но что мы хотим диалог и дипломатическое решение", - говорит Линде. Она считает важным диалог с РФ по контролю над вооружениями, правам человека, вопросам демократии. "Мы не хотим военного конфликта, мы хотим дипломатии", - подчеркнула глава МИД.

На вопрос, что будет делать ЕС, "если РФ пересечет украинскую границу", Линде ответила: "Мы ответим обширными санкциями".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.