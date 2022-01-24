Экс-советник Рейгана: в США сейчас понимают, что Россия стала сильнее

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. США сейчас стали понимать, что современная Россия за последние годы стала сильнее. Такое мнение выразила в понедельник экс-советник президента США Рональда Рейгана по делам СССР Сюзанна Масси на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас, я думаю, что они [США] все-таки понимают, что вы сейчас сильнее, чем вы были", - сказала она.

По словам Масси, в США, в том числе в Конгрессе, есть люди, которые думают, что СССР до сих пор существует. "Сейчас есть люди, которые думают, что Советский Союз существует до сих пор, они просто не понимают. Есть люди в нашем Конгрессе, которые даже иногда используют это", - отметила экс-советник.

Она также призналась, что очень любит Россию и чувствует себя здесь как дома. "Надо сказать, это не секрет - я очень люблю вас, - подчеркнула Масси. - Здесь я чувствую себя дома. Когда я приехала, в первый раз вдохнула воздух, - поняла, что мне нравится здесь. Ничего не изменилось".

О Сюзанне Масси

Сюзанна Масси родилась в 1931 году в Нью-Йорке. Она известна как американская писательница, автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 1980-х годах была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу.

Ранее полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд сообщил, что в понедельник в здании администрации президента РФ на Старой площади помощник главы государства Юрий Ушаков вручил ей российский паспорт.

В мае 2021 года Масси в эфире телеканала НТВ заявила, что для нее будет честью принять гражданство РФ, если президент России Владимир Путин найдет возможность предоставить его ей. Она напомнила, что посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. 30 декабря 2021 года Путин подписал соответствующий указ.