Порошенко не намерен участвовать в перекрестном допросе с Медведчуком

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко не намерен участвовать в перекрестном допросе с главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком по делу о поставках угля из Донбасса, который якобы запланирован на 25 января, так как считает подобные мероприятия пиаром властей. Об этом заявил в понедельник его адвокат Илья Новиков.

"Нам неофициально сообщают, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что цель этого дела - исключительно пиар-эффекты именно ради того, чтобы СМИ, поддерживающие позицию офиса генпрокурора, офиса президента, имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - сказал он на брифинге, который транслировался в эфире "5 канала". Новиков подчеркнул, что Порошенко и его адвокаты "в эту игру играть не будут". "Порошенко уже дал показания по этому делу, и это было в июне прошлого года. Мы намерены в будущем отказаться от какого-либо сотрудничества со следствием", - заключил он.

Позже в понедельник в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что "указанное следственное действие в настоящее время не запланировано и производиться 25 января 2022 года не будет".

В ГБР 14 января заявляли, что не исключают возможность проведения перекрестного допроса Порошенко и Медведчука в рамках дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годы, по которому они оба проходят как подозреваемые.

Ранее Печерский районный суд Киева назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы, сдать документы, позволяющие выезжать за рубеж. Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в $35,8 млн. Прокуратура подала апелляцию на меру пресечения Порошенко.