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Пашинян заявил, что Армения будет совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Армения будет работать над совершенствованием механизмов кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и заинтересована в том, чтобы организация была эффективной. Об этом заявил в понедельник премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате на его странице в "Фейсбуке".

"Армения направила миротворческую миссию в Казахстан, когда там шли уличные бои и были жертвы. С первого дня нашей деятельности в ОДКБ было решено, что Армения будет работать над совершенствованием механизмов кризисного реагирования организации. И было бы странно, что в такой ситуации мы бы отказались послать миссию в Казахстан. Армения заинтересована в том, чтобы ОДКБ была результативной и действующей системой", - сказал он.

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