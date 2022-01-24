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Пашинян заявил, что Армения высоко ценит деятельность российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении сообщил, что Ереван считает отношения с Москвой стратегически-союзническими

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высоко оценивает деятельность российских миротворцев в Карабахе и считает отношения с РФ стратегически-союзническими.

"Я очень высоко оцениваю деятельность российских миротворцев и надеюсь, что результатом их работы станет сведение к нулю числа нарушений режима прекращения огня. Что касается российско-армянских отношений, то они динамично развиваются. Они как были, так и остаются стратегически-союзническими. Плюс ко всему усилены важным экономическим компонентом, в том числе участием обеих стран в ЕАЭС. Уверен, наши отношения не только сохранят динамику, но и будут еще более результативными", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в понедельник в онлайн-формате на его странице в Facebook.

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