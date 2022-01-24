МИД Литвы: санкции против РФ должны учитывать сценарий переворота на Украине и кибератак

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Санкции, которые намечаются Евросоюзом против России при критическом развитии военной ситуации на границе с Украиной, должны предусматривать не только такой сценарий, но и альтернативные варианты развития событий, включая госпереворот и кибератаки. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после окончания заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Чаще всего введение санкций увязывается с началом военного конфликта, - сказал он. - Но необходимо предусмотреть, что мы будем делать, как реагировать на кибернетические атаки, на организацию политического переворота. Ответ Запада должен быть предусмотрен и на такие действия".

По словам Ландсбергиса, со стола переговоров не должны быть убраны любые варианты. "Дискуссии об этом продолжаются", - отметил глава МИД.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.