Шольц подтвердил, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине летальное оружие

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Германия пока не намерена поставлять летальное оружие Украине. Это вновь подтвердил в понедельник на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы, разумеется, оказываем поддержку, это было и в прошлом. Единственное, что мы всегда очень ясно говорили, заключается в том, что как правительство ФРГ мы не поставляем летальное оружие", - подчеркнул он. "Впрочем, имели место кооперация и поддержка [Украины] в прошлом, и это будет оказываться и в будущем вместе с нашими друзьями", - утверждал Шольц.

При этом канцлер также в очередной раз предупредил, что нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины "будет иметь высокую цену". "Правильно, что мы все действуем в этом вопросе единодушно и сплоченно. К этому относится то, что мы говорим, что нельзя допустить нарушения территориальной целостности государства в Европе, это особенно касается Украины", - заявил канцлер. "И мы этого не приемлем. Если дело дойдет до такой ситуации, то мы вместе будем реагировать. Это имело бы высокую цену", - сказал Шольц. По его словам, Запад совместно оценивает ситуацию и координирует "дальнейшие шаги".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.