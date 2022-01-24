Генсек ООН считает, что альтернативы дипломатическому решению по Украине нет

ООН, 24 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен продолжающейся эскалацией ситуации вокруг Украины и считает, что альтернативы дипломатическому решению нет. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН по-прежнему обеспокоен эскалацией, которую мы видим. Мы приветствуем диалог на различных уровнях, с различными организациями, - сказал он. - Например, переговоры в нормандском формате в Париже, с НАТО, ОБСЕ. Для генерального секретаря нет альтернативы дипломатическому решению напряженностей. Призыв генерального секретаря заключается в том, чтобы предпринять немедленные шаги для деэскалации напряженности и сосредоточиться на продолжении дипломатического процесса в духе взаимного уважения и конструктивного решения проблем".