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Кризис на Украине
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Генсек ООН считает, что альтернативы дипломатическому решению по Украине нет

Антониу Гутерриш обеспокоен продолжающейся эскалацией ситуации вокруг Украины

ООН, 24 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен продолжающейся эскалацией ситуации вокруг Украины и считает, что альтернативы дипломатическому решению нет. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН по-прежнему обеспокоен эскалацией, которую мы видим. Мы приветствуем диалог на различных уровнях, с различными организациями, - сказал он. - Например, переговоры в нормандском формате в Париже, с НАТО, ОБСЕ. Для генерального секретаря нет альтернативы дипломатическому решению напряженностей. Призыв генерального секретаря заключается в том, чтобы предпринять немедленные шаги для деэскалации напряженности и сосредоточиться на продолжении дипломатического процесса в духе взаимного уважения и конструктивного решения проблем".

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УкраинаКризис на УкраинеГутерриш, Антониу
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