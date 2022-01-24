МИД Испании: в ЕС есть единство по сдерживанию РФ в случае агрессии против Украины

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Государства - члены Евросоюза настроены на диалог с Россией для урегулирования ситуации вокруг Украины, однако готовы перейти к сдерживанию в случае агрессии против нее. Об этом заявил в понедельник глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес по итогам планового заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Устанавливаются санкции, если произойдет агрессия в отношении Украины со стороны России, - сказал он. - Мы не хотим конфликта в Европе, но, очевидно, это зависит не только от нас". "В принятых нами позициях было полное единство, - утверждал министр. - Были заключения, осуждающие агрессивные действия России и подчеркивающие, что диалог - это метод, которому мы хотим отдать предпочтение".

"Есть четкое единство [в ЕС по вопросу о необходимости] диалога, это метод, который мы хотим сохранить, - отметил Альбарес. - Также было единство в сдерживании [если диалог не принесет результатов]". "Существовало единство в отношении введения санкций огромных размеров, которые очень дорого обойдутся", - заверил он. "Было не только европейское единство, но и трансатлантическое", - добавил глава МИД Испании.

Министр отметил, что сейчас власти страны не планируют эвакуировать с Украины сотрудников посольства в Киеве. "Я не думаю, что какая-либо страна [ЕС] сообщила, что думает об эвакуации прямо сейчас", - уточнил Альбарес.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве заявляют о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.