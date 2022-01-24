Белый дом не комментирует предложенную в Госдуме РФ инициативу о признании ДНР и ЛНР

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Белый дом отказался в понедельник прокомментировать внесенный КПРФ проект обращения Госдумы к президенту России Владимиру Путину о необходимости возможного признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов попросили прокомментировать данный проект. "Я не говорила с нашей командой по национальной безопасности об этом. Вы знаете о нашей точке зрения по поводу суверенитета и целостности Украины. У меня нет никаких других комментариев по этому поводу на данный момент", - сказала она.