На Украине идет формирование первой очереди сил территориальной обороны

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Власти Украины проводят формирование первой очереди Сил территориальной обороны (СТО), в приграничных областях они сформированы на 70%. Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"В соответствии с законом у нас на сегодняшний день происходит формирование первой волны очереди Сил территориальной обороны в условиях мирного времени", - заявил Резников. Он напомнил, что недавно численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) была увеличена на 11 тыс. человек, из которых 10 тыс. составляют военнослужащие СТО и 1 тыс. - дополнительное личный состав Сил специальных операций.

"На сегодняшний день во всех приграничных областях Силы территориальной обороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени, уже сформированы на 70%, что абсолютно позволяет выполнять поставленные задачи, которые ставятся командованием ВСУ", - заявил глава украинского военного ведомства. По его словам, на данный момент уже сформировано командование СТО, а также четыре региональных управления. Кроме того, уже сформировано в режиме мирного времени несколько батальонов Сил территориальной обороны, всего предполагается сформировать 25 бригад.

Резников подчеркнул, что Силы территориальной обороны являются видом Вооруженных сил Украины и не являются добровольческими формированиями, однако подобные отряды также формируются. "В соответствии с законом существует такое понятие, как добровольческие формирования, пояснил министр обороны Украины. - Они будут развертываться по представлению командующего Силами территориальной обороны, по решению главнокомандующего Вооруженными силами Украины, в маленьких населенных пунктах, в селах, в случае необходимости". В состав добровольческих формирований будут зачисляться местные жители этих населенных пунктов, они будут вооружены охотничьим оружием и охранять объекты в критически важной инфраструктуры, если они находятся на территории этих населенных пунктах, сообщил Резников.

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Формирование подразделений СТО планируется завершить к 15 февраля. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут нести службу, и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных рабочих местах. Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пола или наличия военного опыта.