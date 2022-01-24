Кабмин Украины на внеочередном заседании отозвал закон о переходном периоде в Донбассе

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник отозвал из Верховной рады законопроект о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса, возможное принятие которого в РФ назвали выходом Киева из Минских соглашений. Об этом сообщило в понедельник издание "Страна".

На заседании правительство отозвало из Верховной рады скандальный законопроект о переходном периоде, говорится в сообщении. В издании напомнили, что это решение Киева было одним условий проведения встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), которая запланирована на 26 января.

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины Ирина Верещук заявила, что ведомство планирует доработать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" вместе с украинскими и международными экспертами.

Внесенный в августе правительством в Верховную раду проект закона определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса, потому что все положения документа противоречат минским соглашениям. Аналогичного мнения придерживаются в руководстве Донецкой и Луганской народных республик. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что законопроект игнорирует как итоги крымского референдума, согласно которому Крым вернулся в состав России, так и Минские соглашения, которые обязывают Киев предоставить Донбассу особый региональный статус.