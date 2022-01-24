Псаки: реализация сценария переворота на Украине будет означать серьезную эскалацию

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Реализация якобы имеющегося у России сценария о подготовке переворота на Украине будет означать серьезную эскалацию и приведет к последствиям. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать утверждения МИД Великобритании о том, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. "Я, конечно, не буду вдаваться в вопросы, связанные с данными разведки. Мы предупреждали о подобной тактике РФ в течение недель. Сообщения о подобных планах вызывают глубокую обеспокоенность, если они будут реализованы, это будет означать серьезную эскалацию. Безусловно, это будет иметь последствия", - заявила Псаки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ранее заявления Лондона, отметила, что британская сторона заранее готовила вброс про подготовку переворота на Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.