Генпрокурор Белоруссии оценил обстановку в стране накануне референдума

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии полностью контролируют обстановку накануне референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию республики, назначенного на 27 февраля. Об этом сообщил в понедельник генпрокурор страны Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь-1".

"На сегодняшний день обстановка в стране полностью контролируема, - сказал он. - В преддверии проведения масштабных акций республиканского значения, референдума и так далее, правоохранительная система полностью готова оперативно и своевременно выявлять любого рода экстремистские и террористические проявления и преступления".

Он напомнил, что более 1,6 тыс. человек осудили в Белоруссии в прошлом году по уголовным делам экстремистской направленности. "Правоохранители нарабатывают все больший опыт по противодействию экстремизму, о чем говорят цифры, значительно снизилось количество преступлений этой категории, но при этом значительно увеличилось число выявляемых и привлекаемых к ответственности лиц", - сказал Швед.

По его словам, в прошлом году были завершены почти все основные головные дела в отношении лиц, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности. В общей сложности судами рассмотрены более 1,2 тыс. уголовных дел, осуждено более 1,6 тыс. человек".