Депутат Рады заявил, что украинских врачей планируют массово переводить на полставки

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Врачей на Украине будут переводить на неполный рабочий день, чтобы не платить им повышенные оклады, поскольку украинскому бюджету на 2022 год не хватает более 12 млрд гривен (более $428 млн) на повышение зарплат медикам. Об этом сообщил журналистам в понедельник сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко.

"Громкие обещания власти о повышении зарплат врачам и медперсоналу на практике оказались не более чем пиаром. В бюджете заложено недостаточно средств для этого и не хватает как минимум 12,2 млрд гривен", - заявил политик.

По словам парламентария, власть планирует переводить медперсонал на неполные ставки, чтобы скрыть это. "На фоне новой волны пандемии и высокого дефицита медперсонала такой обман - это преступление. Необходимо срочно внести изменения в бюджет, чтобы медики получили обещанное в полном объеме. Ведь от них зависят жизни людей", - отметил Бойко.

По его словам, реально повысить зарплаты медикам можно, только увеличив финансирование медицины на уровне не ниже 5% ВВП. "Несмотря на постоянные заявления власти о рекордных цифрах по увеличению финансирования медицины, продолжающиеся "реформаторские" эксперименты власти лишь углубляют кризис в медицинской отрасли. Мы продолжим бороться, чтобы наши медики имели достойные зарплаты, а больницы были обеспечены всем необходимым для лечения людей", - заверил Бойко.

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплат медикам. С 2022 года зарплата врачей должна быть не менее 20 тыс. гривен (свыше $700). Президент обратился к главе правительства с просьбой заложить в бюджетный план на 2022 год повышение минимальной зарплаты врачей и медсестер. "Не менее 13,5 тыс. гривен для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. гривен для врачей", - заявил тогда Зеленский.