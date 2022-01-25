Макрон призвал западных партнеров способствовать скорейшей деэскалации кризиса на Украине

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ЕС должен полноправно участвовать в подготовке ответа на декабрьские предложения России. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам видеоконференции с участием лидеров Франции, США и ряда других ведущих стран НАТО.

"В разговоре с партнерами президент республики указал на важность полноправного участие ЕС в подготовке ответа, который надлежит дать на российские предложения, выдвинутые в декабре", - подчеркнули в администрации французского лидера.

Глава Франции "высказал свою глубокую обеспокоенность ситуацией на границах с Украиной и подчеркнул важность коллективной работы ради скорейшей деэскалации", отметили в Елисейском дворце. "Деэскалация должна сочетать твердые предостережения с усилением диалога с Россией", - указали в администрации Макрона. "Это предполагает также энергичное продолжение переговорных усилий в рамках нормандского формата [Франция, Германия, Россия и Украина]. Именно это является целью встречи в Париже 26 января политических советников четырех стран", - подчеркнули в Елисейском дворце.