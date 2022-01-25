Первый тур голосования на выборах президента Италии не принес результата

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Большинство парламентариев и представителей регионов, участвующих в выборах президента Италии, проголосовали в понедельник пустыми бюллетенями. Итоги голосования подводились в прямом эфире новостного канала RAI-news-24.

В голосовании приняли участие пять из шести пожизненных сенаторов, включая 91-летнюю бывшую узницу концлагеря Лилиану Серге. Не проголосовал 96-летний почетный президент Джорджо Наполитано. Первым проголосовал сенатор Умберто Босси, основатель партии "Лига", ветеран итальянской политики. После перенесенного инсульта он передвигается на инвалидной коляске. В голосовании приняли участие и заразившиеся коронавирусом или находящиеся на карантине парламентарии, для которых за зданием парламента был установлен специальный шатер, где можно было проголосовать при соблюдении всех мер предосторожности.

На входе в здание парламента от всех без исключения требовался ковид-сертификат. Достаточно было документа, основанного на справке об отрицательном результате теста на коронавирус. При этом для того, чтобы зайти в парламентский бар, необходим был санитарный сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном ковиде.

Для избрания президентом кандидату необходимо получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования. При отсутствии общего политического соглашения по кандидатуре нерезультативное голосование было ожидаемо. Голосующие пишут имя своего кандидата на листе бумаги. Оставлять пустые листы - обычная практика при отсутствии договоренностей между политическими партиями.

Семилетний срок президентского мандата Серджо Маттареллы истекает 3 февраля. До конца не исключается возможность его переизбрания, как было с его предшественником Джорджо Наполитано.

Праздник в "Трансатлантико"

Каждый день предполагается проводить по одному туру голосования, который занимает около пяти часов. Так, во вторник и среду претенденту понадобится набрать две трети голосов, начиная с четвертого тура - в четверг - достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%). Тогда, как полагают наблюдатели, будет разыграна настоящая президентская карта.

Среди вероятных претендентов называют действующего премьер-министра, бывшего главу Европейского центрального банка Марио Драги, бывшего премьер-министра и нынешнего еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, бессменного парламентария, бывшего соратника экс-премьера Сильвио Берлускони Пьерфердинандо Казини, основателя католической общины Святого Эгидия Андреа Риккарди.

Многие ратуют за избрание президентом женщины - наиболее вероятными претендентками называют нынешнего министра юстиции Марту Картабию или председателя Сената Марию Элизабетту Казеллати. Одним из "нейтральных кандидатов" считают Джулиано Амато, дважды возглавлявшего технические кабинеты. Может появиться и неожиданный кандидат. Политики и лидеры партий ведут активные переговоры. Как сообщается, определенные контакты были и с Драги.

В зоне перед входом в зал заседаний, который называется "Трансатлантико", потому что по внутреннему убранству напоминает интерьеры трансатлантических лайнеров начала ХХ века, собралось множество парламентариев, вопреки стремлению не допускать скопления людей. При этом в самом зале могут находиться одновременно не более 50 парламентариев, а в ходе подсчета голосов - не более 200.

Обстановка в первый день выборов царила достаточно благоприятная и дружественная. В частности, друг друга тепло приветствовали политические оппоненты. В условиях пандемии коридор "Трансатлантико" долгое время пустовал, тогда как именно здесь рождаются важные альянсы и договоренности.