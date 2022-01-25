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Байден рассказал о полном единодушии во время беседы с лидерами стран ЕС по Украине

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что во время его разговора по видеосвязи с главами ряда европейских государств о ситуации на Украине, состоявшегося в понедельник, было продемонстрировано полное единодушие. С таким заявлением американский лидер выступил на встрече с сотрудниками своей администрации, ее начало транслировали на сайте Белого дома.

"У меня была очень, очень, очень хорошая встреча, полное единодушие со всеми европейскими лидерами", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джо
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