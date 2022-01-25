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Блинкен полагает, что власти России опасаются "безвозвратно потерять" Украину

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что сложившаяся ситуация вокруг Украины может быть вызвана тем, что российское руководство опасается ее "безвозвратно потерять". Соответствующее мнение он выразил в понедельник, выступая на семинаре, трансляция которого велась на сайте Госдепартамента.

"Что касается вашего вопроса о том, что сейчас происходит, почему это происходит сейчас. <...> Это может быть потому, что по мере того, как Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом, он [президент России Владимир Путин], вероятно, опасался потерять ее безвозвратно", - утверждал Блинкен.

Теги
УкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
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