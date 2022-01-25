СМИ: Индия привела в повышенную боеготовность погранвойска на линии контроля в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Индия привела в повышенную боеготовность пограничные войска на линии контроля в Кашмире в связи с возможным проникновением террористов из Пакистана. Об этом сообщает во вторник газета The Asian Age со ссылкой на командование погранвойск.

"Повышенная боевая готовность объявлена в связи с данными разведки о готовящемся проникновении в Индию от 104 до 135 боевиков из тренировочных лагерей в Пакистане с целью осуществления терактов в предстоящий 26 января индийский государственный праздник День республики", - цитирует издание заявление командующего погранвойсками в союзной территории Джамму и Кашмир Раджи Бабу Сингха.

По его словам, силы безопасности усилили патрулирование на линии контроля в Кашмире и приняли дополнительные меры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), используемыми Пакистаном для переброски действующим в Джамму и Кашмире террористам оружия и боеприпасов.

На прошлой неделе индийские спецслужбы сообщили о возможном террористическом заговоре против премьер-министра Индии Нарендры Моди и высокопоставленных лиц, которые будут присутствовать на праздновании Дня республики.

"Угроза исходит от группировок, базирующихся в пакистанском или афгано-пакистанском регионе. Их цель - высокопоставленные лица, совершение диверсии на публичном мероприятии, в многолюдных местах. Атака может быть совершена в том числе с помощью дронов", - говорится в докладе спецслужб.

По их данным, за организацией возможного нападения стоят такие экстремистские группировки как "Лашкар-э-тайба" (запрещена в РФ), "Сила сопротивления", "Джаиш-и- Мохаммед", Харкат-уль-Муджахидин или "Хизб-уль-Муджахидин".

26 января 1950 года вступила в силу Конституция Индии, провозгласившая страну республикой. С тех пор в стране каждый год отмечается День республики. На центральном проспекте Раджпатх в Нью-Дели проходит военный парад. В августе этого года Индия также будет отмечать 75-ю годовщину своей независимости.