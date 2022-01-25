Посол Украины в ФРГ: Киев удивлен решением Германии и США эвакуировать персонал дипмиссий

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике власти США и ФРГ за решение эвакуировать персонал их дипмиссий в его стране и снова потребовал от Берлина поставок оружия Киеву.

"Украинская сторона удивлена решениями Госдепартамента и МИД ФРГ. Мы считаем, что эти шаги поспешны и могут вести к ненужной неуверенности среди украинской общественности", - сказал дипломат в опубликованном во вторник интервью медиагруппе "Функе". Он призвал "сохранять спокойствие" в нынешней ситуации.

Между тем, власти ФРГ в понедельник заявили, что Украину могут при желании покинуть лишь близкие дипломатов, а об эвакуации сотрудников дипмиссий речь не идет.

Мельник в очередной раз раскритиковал власти Германии за отказ поставлять вооружения Киеву. "Украинское правительство не перестанет призывать "светофорную" коалицию (СДПГ, "зеленые" и либералы) и оппозицию [Германии] преодолеть, наконец, несправедливый и непонятный отказ Германии и срочно снабдить нас оборонительным оружием", - утверждал он. Украинский посол назвал странной позицию Берлина в вопросе возможных поставок вооружений другими странами НАТО, которые до сих пор блокирует правительство ФРГ в альянсе.

Ранее и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок высказывались против поставок оружия Украине. Германия блокировала передачу ей Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.