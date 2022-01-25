Министр обороны Испании призвала не драматизировать ситуацию вокруг Украины

МАДРИД, 25 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес призвала не драматизировать ситуацию вокруг Украины. Соответствующее заявление она сделала во вторник в интервью радиостанции Cadena SER.

Министр выразила надежду на то, что разногласия будут урегулированы дипломатическим путем. По ее версии, Испания "не направляла дополнительные подкрепления", имея в виду отправку двух кораблей в рамках миссии НАТО в сторону Черного моря. "Мы лишь ускорили на пару недель то, чтобы было запланировано", - пояснила Роблес, добавив, что речь идет не о "наступательных миссиях", а о "постоянных миссиях [по поддержанию] стабильности, сдерживанию".

"Пока не было никакого вторжения, никакой атаки, - напомнила глава ведомства. - Думаю, верховный представитель [Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель очень хорошо сказал, что не нужно драматизировать, не произошло никакого вторжения". В этой связи Роблес призвала к благоразумию по данному вопросу.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.