Литва может быть готова ко всеобщему призыву в армию через 5-7 лет

ВИЛЬНЮС, 25 января. /ТАСС/. Всеобщий призыв на срочную армейскую службу может быть введен в Литве после подготовительного периода, который составит от пяти до семи лет. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Для подготовки ко всеобщему призыву понадобится 5-7 лет. Эта подготовка охватит инфраструктуру, вооружение, обучение, полигоны", - сказал он.

Конкретные даты, по словам министра, в планах военных пока не фигурируют. "Мы не говорим ни о 2027 году, ни о 2029 году. Пока имеются лишь соображения о том, сколько времени надо для организации всеобщего призыва, сколько это будет стоить, когда это можно реализовать", - заявил Анушаускас. Ранее он отмечал, что потребность в финансовых ресурсах при всеобщем призыве возрастет на несколько сот миллионов евро.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится временно на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Политики предлагают также сделать его всеобщим, чтобы служили все без исключения.

Так как лиц призывного возраста больше, чем военные могут по финансовым и инфраструктурным возможностям взять на срочную девятимесячную службу, для отбора новобранцев используется компьютерная программа с генератором выпадения чисел по принципу случайности. В 2021 году из общего списка военнообязанных, в котором было около 38 тыс. человек, на срочную службу призвали 3 828 человек, в 2022 году новобранце будет 4,4 тыс.