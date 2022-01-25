СМИ: Сеул не обнаружил признаков восстановления ядерного полигона КНДР в Пхунгери

СЕУЛ, 25 января. /ТАСС/. Власти Республики Корея пока не видят свидетельств проведения работ по восстановлению подземных тоннелей на ядерном полигоне КНДР Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

"Мы выявили признаки деятельности по техническому обслуживанию на территории части объектов, но свидетельств восстановления тоннелей не обнаружено", - рассказал агентству источник во властных структурах Южной Кореи.

"После закрытия ядерного полигона в Пхунгери мы пристально следили за деятельностью КНДР на этом объекте. К настоящему моменту изменений, заслуживающих внимания, не было", - сообщил источник из южнокорейского Комитета начальников штабов. В 2018 году Пхеньян сообщил о ликвидации ядерного объекта в качестве жеста доброй воли перед переговорами о денуклеаризации, отмечает Yonhap.

Ранее бывший заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен рассказал, что на недавних спутниковых снимках полигона заметны следы автомобильных покрышек и уборки снега. По его мнению, это свидетельствует, что в Пхунгери ведется техническое обслуживание некоторых зданий и сооружений. Он выразил мнение, что эта деятельность представляет собой "нечто большее, чем просто мониторинг" радиоактивности и что власти КНДР поддерживают в рабочем состоянии некоторые объекты.

При этом Хейнонен считает, что организовать новые ядерные испытания на этом полигоне в короткие сроки будет затруднительно. В настоящее время он является сотрудником вашингтонской исследовательской организации - Центр им. Генри Стимсона.

О заседании Политбюро ЦК ТПК

Агентство ЦТАК 20 января сообщило о состоявшемся в Пхеньяне под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). По данным ЦТАК, участники встречи пришли к выводу, что враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать, а конфронтация с Вашингтоном принимает затяжной характер.

В этой связи соответствующим органам было дано указание пересмотреть меры по укреплению доверия, которые КНДР приняла по собственной инициативе, и подробно изучить вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности, отмечается в сообщении ЦТАК. По мнению южнокорейских экспертов, имеются в виду запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания, мораторий на которые в одностороннем порядке поддерживается КНДР с конца 2017 года.