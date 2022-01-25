Лукашенко заявил, что Запад раздражают успехи Белоруссии, поэтому он действует неадекватно

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Успехи Белоруссии раздражают Запад, это провоцирует его на неадекватные действия в отношении Минска. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с сотрудниками Национальной академии наук.

"Так сложилось исторически: наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Они всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси действия", - заявил глава государства. По его словам, вопреки санкциям, с которыми белорусы живут, им удалось достичь многого. "Нами много сделано по импортозамещению и развитию экспорта. Хотя 20 лет назад не все понимали и поддерживали мои подходы. И если бы мы тогда не спохватились, что сегодня делали бы с так называемыми санкциями?" - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в настоящее время ситуация усложняется пандемией коронавируса, "новым витком экономического, политического шантажа, нагнетанием военной истерии на белорусских границах".

По словам Лукашенко, белорусских ученых никогда не останавливали трудности, они всегда были готовы решать, казалось бы, невыполнимые задачи. "Сейчас мы видим, какие глобальные изменения происходят в информационной и технической сферах. Знания и технологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет, рискует потерять все, в том числе и страну", - подчеркнул президент.

Поэтому, по его словам, у страны нет другого выбора, кроме того, как "быть среди лидеров". "Это, уважаемые ученые, вопрос не только ваших научных амбиций, но и сохранения нашей государственности и белорусской нации. Не выбьемся в лидеры, отстанем, остановимся - упадем, затопчут", - подчеркнул Лукашенко.