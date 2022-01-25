Лукашенко заявил, что новая Конституция Белоруссии призвана укрепить государственность

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Обновленная белорусская конституция призвана укрепить государственность, создать политический механизм, который позволит стране выстоять в кризисной ситуации. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Национальной академии наук.

"Мы вносим изменения в конституцию - по сути, пишем послание будущим поколениям белорусов. <...> Наша цель - защитить и сохранить традиции, ценности, историческую память, укрепить государственность, создать политический механизм, способный выстоять в кризисной ситуации", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.

Глава государства отметил значимую роль ученых, которая, по его словам, выходит за рамки проведения научных исследований. "Каждый из вас - личность в истории. Во многом вы формируете мировоззрение нации. Очень важно, чтобы ваши действия и поступки отвечали интересам государства", - подчеркнул президент.

По его словам, белорусские ученые, "как истинные патриоты, как люди с четкой гражданской позицией, это прекрасно понимают". "И понимаете, что ваши успехи являются одним из факторов национальной безопасности Беларуси", - сказал Лукашенко.

Конституционный референдум состоится 27 февраля. Предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона. Суть изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Среди них - расширить полномочия кабмина и его самостоятельность в принятии решений, а также сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.