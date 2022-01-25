Комиссия Сейма Латвии одобрила введение штрафов за демонстрацию техники СССР вне музеев

РИГА, 25 января. /ТАСС/. Юридическая комиссия Сейма (парламента) Латвии во вторник на заседании одобрила в первом чтении законодательные поправки, предусматривающие введение штрафов за публичную демонстрацию советской и нацистской военной техники в течение более 30 дней, если это происходит за пределами музеев. Об этом в понедельник сообщает агентство LETA.

В ходе рассмотрения законопроекта отмечалось, что он должен быть дополнен до принятия во втором чтении, чтобы разрешить ряд опасений. Представитель МИД Латвии Кристине Лице, например, подчеркнула, что, принимая такие законодательные поправки, следует учитывать аспект основных прав человека, а также обязательства республики по ряду международных договоров. В свою очередь министерство юстиции считает, что в законопроекте следует учитывать, в какой степени такие поправки затронут частную собственность.

Новации на рассмотрение Сейма в марте прошлого года подали несколько депутатов от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Как пояснили парламентарии, цель этих поправок - "добиться, чтобы еще оставшиеся символы СССР - оружие и военная техника, которые стоят на пьедесталах в общественных местах в Латвии за пределами музеев, - были демонтированы".

За публичную демонстрацию советской и нацистской военной техники вне музеев и дольше 30 дней нацблок предлагает ввести административные штрафы. Для физических лиц - предупреждение или штраф в размере до €350, а для юридических - предупреждение или штраф до €2 900. Чтобы законодательные поправки вступили в силу их в трех чтениях должен принять Сейм, а после - утвердить президент.

Эти законодательные поправки были поданы после кражи пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе. Государственная полиция в начале этого года сообщила, что завершила расследование этого дела и передала его в прокуратуру для уголовного преследования одного подозреваемого. Следствие установило, что в ночь на 24 февраля 2021 года в Екабпилсе с братской могилы павших во Второй мировой войне советских солдат была украдена дивизионная пушка ЗиС-3 без лафета. Она была похищена с использованием фронтального погрузчика, а после была сброшена в реку Даугава.

Правоохранители установили предполагаемого виновника - мужчина сознался в содеянном. Прокуратура Латвии со своей стороны сообщила, что предъявила одному лицу обвинение по этому делу. При этом экс-мэр Крустпилсского края, где расположен Екабпилс, Гундарс Калве ранее подтвердил, что связан с исчезновением пушки с мемориала.