В ЛНР заявили, что Украина уклоняется от выполнения своих обязательств

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Представители Украины вновь уклоняются от выполнения обязательств и пытаются отказаться от письменно зафиксированных гарантий, вместо этого навязывая ревизию ранее принятых решений. Об этом заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам состоявшегося во вторник заседания подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы.

"Завершилось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам. Украинская сторона, как и в прошлый раз, вместо конструктивной работы над реализацией гуманитарной части обязательств, принятых сторонами конфликта в рамках минских переговоров, попыталась навязать ревизию принятых ранее решений", - говорится в заявлении Ковшарь, размещенном в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе.

Она подчеркнула, что заседание подгруппы вновь "прошло в попытках разрешить проблему уклонения Украины от принятых ранее решений". Ковшарь отметила, что в вопросе открытия новых пунктов пропуска представитель Украины настаивал на отказе от одновременного открытия двух пунктов в ЛНР, договоренность о чем была достигнута 11 марта 2020 года, мотивируя тем, что по КПП "Первомайск - Золотое" якобы есть некие проблемы согласования. Она подчеркнула, что эти проблемы созданы украинской стороной: отказом от согласования технических параметров работы пунктов пропуска и разрушенным механизмом взаимных гарантий безопасности из-за захвата Вооруженными силами Украины наблюдателя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В итоге удалось убедить украинскую сторону перейти на следующем заседании к предметному обсуждению технических параметров работы, в том числе подтверждения ранее достигнутых договоренностей, от которых в разные периоды отказалась Украина. Параллельно с этим должны быть решены вопросы восстановления механизма взаимных гарантий, что является необходимым условием работы пунктов пропуска", - добавила Ковшарь.

По ее словам, в части выполнения Украиной обязательств по процессуальной очистке лиц, освобожденных в ходе обменов декабря 2019 года и апреля 2020 года представитель Украины выдвинул дополнительные условия, которые не были оговорены во взаимных обязательствах, подписанных их полномочным представителем в контактной группе при согласовании этих обменов. "Тем самым украинская сторона пытается отказаться от своих гарантий, зафиксированных письменно. Наши позиции остаются неизменными: для дальнейшего продвижения стороны конфликта - Украина и ЛНР/ДНР - обязаны в полной мере обеспечить выполнение ранее достигнутых договоренностей и при обсуждении дальнейших шагов урегулирования должны оставаться полностью в контексте обязательств, принятых в рамках минских переговоров", - подчеркнула пресс-секретарь делегации ЛНР.

Она добавила, что координатор от ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам Шарлотта Реландер проинформировала об итогах своей поездки в республики Донбасса и поблагодарила всех, кто участвовал в организации ее визита и отдельно ЛНР за возможность ознакомиться с результатами работы, проведенной в рамках подготовки технического обеспечения розыска без вести пропавших.