В ЛНР заявили, что Киев вновь пытается "замотать" переговоры в контактной группе

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Участникам подгруппы по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе на заседании во вторник не удалось добиться "даже малейшего намека на прогресс", так как украинская сторона вновь пытается "замотать" переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Заседание рабочей группы по политическим вопросам завершилось. Несмотря на обещания конструктивного диалога, украинская делегация продолжила работу по прошлогодней методичке, направленной на заматывание переговорного процесса украинской стороной. <...> По всей видимости, манипуляция отвлеченными темами представляет больший интерес для Украины, чем работа над урегулированием конфликта в Донбассе", - говорится в заявлении Ковшарь, размещенном в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе.

Ковшарь добавила, что, несмотря на попытки подвести украинскую сторону к рассмотрению конкретных шагов в соответствии с минскими соглашениями, добиться конструктива так и не удалось. "Украинская сторона категорически отвергает целесообразность утверждения дорожной карты Верховной радой Украины, не приводя при этом разумного объяснения, каким образом Украина будет обеспечивать обязательность принятых контактной группой решений для всех ветвей украинской власти", - сообщила она.

"Даже малейшего намека на прогресс на этом заседании получить снова не удалось. Киев продолжает блокировать обсуждение политических механизмов урегулирования конфликта в Донбассе", - заключила пресс-секретарь делегации ЛНР.

В декабре представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что республика предложила утвердить в Верховной раде дорожную карту по соблюдению Киевом минских соглашений и провести обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса на третий день после принятия такого документа. Она пояснила, что этот шаг не позволил бы в дальнейшем украинской стороне уходить от своих обязательств.