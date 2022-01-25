Министр объединения Республики Корея выступил за возобновление диалога с КНДР

СЕУЛ, 25 января. /ТАСС/. Министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён высказался за скорейшее возобновление диалога с КНДР, поскольку "во второй половине 2022 года ситуация может стать еще более неопределенной". Такое заявление он сделал в ходе встречи с представителями иностранных государств, в числе которых был российский посол в Сеуле Андрей Кулик.

Во вторник министр провел встречу с главами и высокопоставленными сотрудниками дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, в ходе которой разъяснил позицию администрации Мун Чжэ Ина насчет двусторонних отношениях с КНДР.

"Правительство Республики Корея считает, что сейчас сложились более благоприятные условия для продвижения мирного процесса на Корейском полуострове по сравнению с тем, что может быть во второй половине 2022 года, когда степень неопределенности ситуации способна возрасти", - приводит агентство Yonhap слова министра. Как поясняет агентство, в ноябре 2022 года в США запланированы выборы в Конгресс, а в мае свои посты покинут нынешний южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и его правительство.

"Растет обеспокоенность, что мы можем вернуться к напряженности и [дипломатическому] тупику, как было в прошлом, поэтому сейчас очень важное время. Мы приложим все усилия, чтобы не вернуться к временам жесткой конфронтации, и чтобы Пхеньян выбрал путь диалога, а не роста напряженности", - сказал министр. При этом он подчеркнул, что диалог и сотрудничество - единственный способ достичь мира на Корейском полуострове. Как отмечает агентство, глава министерства объединения призвал международное сообщество оказать содействие в этом вопросе.

О заседании Политбюро ЦК ТПК

Агентство ЦТАК 20 января сообщило о состоявшемся в Пхеньяне под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). По данным ЦТАК, участники встречи пришли к выводу, что враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать, а конфронтация с Вашингтоном принимает затяжной характер.

В этой связи соответствующим органам было дано указание пересмотреть меры по укреплению доверия, которые КНДР приняла по собственной инициативе, и подробно изучить вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности, отмечается в сообщении ЦТАК. По мнению южнокорейских экспертов, имеются в виду запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания, мораторий на которые в одностороннем порядке поддерживается КНДР с конца 2017 года.