Глава МИД талибов встретился в Осло с дипломатами из Франции

ТЕГЕРАН, 25 января. /ТАСС/. Амир Хан Моттаки, назначенный захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность главы МИД во временном правительстве, встретился в Осло с французскими дипломатами. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства) в Twitter.

В ходе переговоров, на которых с французской стороны присутствовали глава дирекции Азии и Океании министерства по делам Европы и иностранных дел Бертран Лортолари и руководитель отдела Южной Азии Дамьен Сайед, обсуждалось "установление двусторонних отношений между странами". Утверждается, что сторонами была достигнута договоренность о продолжении подобных контактов в будущем.

Подчеркивается, что "это первая важная встреча на высоком уровне" между талибами и дипломатами из Франции.

В свою очередь представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим в своем Twitter сообщил, что в беседе Амир Хан Моттаки "подчеркнул необходимость установления позитивных отношений с Францией и попросил [у французской стороны] помощи для народа Афганистана в области здравоохранения и образования".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Делегация движения "Талибан" в составе 15 человек с 23 по 25 января в Осло принимает участие в переговорах с различными афганскими политиками, общественными активистами, а также с дипломатами из Норвегии и ряда других стран.