В Румынии заявили, что в соцсетях распространяются фейковые видео о перемещении войск

БУХАРЕСТ, 25 января. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Румынии предупредило, что в последнее время широкое распространение в социальных сетях получили фейковые видеоролики о якобы недавнем перемещении по территории страны войск и боевой техники в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины. Это предостережение размещено во вторник на странице Минобороны в Facebook. В реальности, отмечает военное ведомство, речь идет о видеозаписях различных военных учений, которые проводились в Румынии в прежние годы.

"Внимание на виральные клипы с военными колоннами! - пишет Минобороны. - В последние дни на различных платформах социальных сетей показываются видеозаписи с так называемыми недавними перемещениями по нашей стране колонн румынских или иностранных военных машин. Эти записи представлены в качестве "доказательств" перемещения войск в связи с ситуацией на Украине".

"Ни одна из этих записей не является недавней, они были сделаны в прошлом, по крайней мере, 5-6 месяцев назад либо нами, либо другими пользователями", - подчеркивает военное ведомство, добавляя, что фальшивки были сфабрикованы "с целью посеять панику".

Сотрудники министерства изготовили коллаж из нескольких таких видео, снабдив их реальной датой съемки. "Единственным недавним видео в этом коллаже (22 января 2022 года), - отмечают они, - являются кадры, на которых показаны перевозимые транзитом через Румынию демилитаризованные каркасы танков времен Второй мировой войны, которые импортировала из Болгарии компания из Чехии".