Группа конгрессменов США посетит Киев и Брюссель для обсуждения ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом (демократ, от штата Нью-Йорк) отправилась в Киев и Брюссель, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщается во вторник на сайте упомянутого комитета.

"В Брюсселе делегация встретится с представителями НАТО, ЕС и стран, входящих в НАТО и ЕС, для обсуждения ситуации с безопасностью в Восточной Европе и наращивания российского военного присутствия вдоль границ Украины и в Белоруссии. В Киеве делегация встретится с украинскими должностными лицами высокого ранга, чтобы обсудить ситуацию и усилить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Помимо Микса, в делегацию вошли еще семь демократов и три законодателя от Республиканской партии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.