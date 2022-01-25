Украинские предприниматели заявили о сотне задержанных и одном убитом на митинге в Киеве

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украинская полиция задержала около ста человек во вторник на митинге предпринимателей возле Верховной рады, один человек погиб. Об этом сообщило украинское предпринимательское движение "SaveФОП" на своей странице в Facebook.

"Задержали около 100 ФОПов (физических лиц - предпринимателей - прим. ТАСС). Адвокатов не допускают! Есть информация, что один наш коллега убит", - говорится в сообщении.

Полиция пока не сообщала о числе задержанных и о наличии пострадавших либо погибших в результате стычек на митинге, когда предприниматели пытались прорваться в здание Верховной рады.

Утром во вторник несколько тысяч представителей малого и среднего бизнеса устроили акцию протеста у здания парламента, требуя принять законы, которые упростят их работу. Среди требований - отменить обязательное использование кассовых аппаратов.