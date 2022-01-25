Шольц напомнил, что ФРГ не продает летальные вооружения в кризисные регионы

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Германия не продает летальное оружие в кризисные регионы, но продолжает поддерживать Украину в других сферах. Об этом заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

"Правительство приняло решение не поставлять летальные вооружения [в кризисные регионы]", - сказал он. Одновременно с этим Берлин продолжает поддерживать власти в Киеве в области экономики. "В частности, мы выступаем за то, чтобы Украина оставалась страной - транзитером газа после 2024 года", - добавил канцлер. "Украина знает, что может положиться на ФРГ", - добавил он.

Ранее и Шольц, и глава МИД Анналена Бербок высказывались против поставок оружия Украине. По данным СМИ, Германия блокировала передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.