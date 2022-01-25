{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Зеленский заявил, что не ждет прорыва от встречи советников "нормандской четверки"

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не ожидает, что встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне политических советников 26 января приведет к прорыву в урегулировании конфликта на востоке страны. Об этом он заявил во вторник в видеообращении, размещенном на сайте офиса президента.

"Завтра (26 января) состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырех президентов для достижения в будущем мира на Украине. Конечно, розовых очков нет и детских иллюзий тоже нет, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7, а это значит, что будет результат и будет мир", - отметил Зеленский.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Макрон заявил, что проведет телефонные переговоры с Путиным 28 января
Президент Франции отметил, что в ходе разговора будет обсуждаться "ситуация в целом", а также будет "предпринята попытка получить какие-то видимые перспективы" и получить разъяснения по различным вопросам
Читать полностью