Зеленский заявил, что не ждет прорыва от встречи советников "нормандской четверки"

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не ожидает, что встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне политических советников 26 января приведет к прорыву в урегулировании конфликта на востоке страны. Об этом он заявил во вторник в видеообращении, размещенном на сайте офиса президента.

"Завтра (26 января) состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырех президентов для достижения в будущем мира на Украине. Конечно, розовых очков нет и детских иллюзий тоже нет, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7, а это значит, что будет результат и будет мир", - отметил Зеленский.