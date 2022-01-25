Второй раунд голосования за президента Италии завершился безрезультатно

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Второй тур голосования на выборах президента Италии на совместном заседании обеих палат парламента с участием представителей регионов во вторник вновь завершился без результата. Как и накануне, в первом раунде большинство участников проголосовали пустыми бюллетенями, хотя звучало больше разных имен потенциальных претендентов на пост главы государства. Подведение итогов голосования транслировалось на сайте Палаты депутатов.

До четвертого тура претенденту в президенты необходимо набрать 2/3 голосов, и пока политические силы, представленные в парламенте, не достигли согласия о едином кандидате. Начиная с четвертого тура порог опускается до абсолютного большинства (более 50%).

Во вторник партии правоцентристского блока - "Вперед, Италия", "Братья Италии" и "Лига" - предложили оппонентам из левоцентристского крыла на рассмотрение трех кандидатов: экс-мэра Милана Летиции Моратти, бывшего председателя верхней палаты (Сената) Марчелло Перы, а также экс-прокурора Карло Нордио. Последний участвовал в расследованиях в отношении крайне левой террористической организации "Красные бригады", а также громкого коррупционного дела, получившего название "Чистые руки". При этом левоцентристская Демократическая партия и Движение "5 звезд" не сформулировали собственного предложения и дали понять, что не поддержат предложенные кандидатуры. Как утверждают парламентские источники, у правоцентристов на самом деле другие кандидаты. Это председатель Сената Мария Элизабетта Казеллати и экс-спикер Палаты депутатов Пьерфердинандо Казини. Левоцентристы также косвенно указали на нежелательность кандидатуры бывшего министра иностранных дел Франко Фраттини, уличив его "в неясных отношениях с РФ" и недостаточной приверженности североатлантической линии.

Фактический лидер Движения "5 звезд" экс-премьер Джузеппе Конте только еще раз подтвердил, что выступает за то, чтобы нынешний премьер-министр Марио Драги, считающийся претендентом на президентское кресло, оставался во главе правительства. Такую же идею высказал экс-премьер Сильвио Берлускони, ранее снявший свою кандидатуру. Таким образом, правоцентристы за Драги голосовать не должны, если не будет достигнуто новое соглашение, которое должно касаться состава правительства и его нового главы.

Семилетний срок президентского мандата Серджо Маттареллы истекает 3 февраля. До конца не исключается возможность его переизбрания, как было с его предшественником Джорджо Наполитано.

В среду состоится третий тур голосования, последний, на котором для избрания требуется набрать 2/3 голосов, и президент, скорее всего, снова определен не будет.