Украинская оппозиция поддержала протесты предпринимателей у здания Рады

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила о поддержке предпринимателей, устроивших акцию протеста во вторник возле здания Верховной рады, и предложила посредничество в переговорах с властью. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет об однозначной поддержке движения предпринимателей и предлагает свое посредничество в организации переговоров между представителями "SaveФОП" и представителями Верховной рады", - отметили в ОПЗЖ.

Оппозиция потребовала "немедленного освобождения всех задержанных сегодня под Верховной радой предпринимателей - налогоплательщиков, которые кормят эту власть, и соблюдения конституционных прав граждан". ОПЗЖ назвала реакцию властей на сегодняшние события "невиданной со времен событий 2013-2014 годов жестокостью". Причем, как считает оппозиция, "власть волновало не обеспечение общественного порядка, ее целью было помешать предпринимателям донести свою позицию, именно поэтому силовики захватили сцену, выстроенную движением "SaveФОП".

"Власть непрофессиональными действиями довела украинскую экономику до глубочайшего кризиса. В этой ситуации речь идет уже не о развитии промышленности, а о простом выживании граждан, поставленных на грань нищеты политикой тарифного геноцида, которую проводит власть", - подчеркивается в заявлении. ОПЗЖ отмечает, что основой выживания для многих украинцев является индивидуальное предпринимательство, которое способно стать и драйвером роста экономики страны. "Однако власть временщиков, хорошо понимающая, что Украина не будет долго терпеть бездарное правление [президента Владимира] Зеленского и его окружения, не желает ждать ни дня она идет по пути подведения юридической базы под даже не грабеж предпринимателей, а под уничтожение их как класса, вынесение, по сути, смертного приговора малому бизнесу", - заявила оппозиция.

Утром во вторник несколько тысяч представителей малого и среднего бизнеса устроили акцию протеста у здания парламента, требуя принять законы, которые упростят работу предпринимателей. Во время акции произошли столкновения с правоохранителями, пострадали 18 полицейских и три демонстранта. В МВД отметили, что распространенная в СМИ информация о том, что один из протестующих погиб, не соответствует действительности.

Полиция возбудила два уголовных дела по статьям "Хулиганство", "Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов".