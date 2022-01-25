Экс-сенатор Гаити заявил о своем задержании в США и депортации

ГАВАНА, 25 января. /ТАСС/. Бывший член Сената Гаити и соратник убитого в июле прошлого года президента Жовенеля Моиза Жан-Шарль Моиз был задержан на территории США и выдворен на родину. Об этом во вторник сообщает местный новостной портал Gazette Haiti.

Отмечается, что политика задержали, когда он летел из Африки в Гаити через Майами. Там сотрудники иммиграционной службы допросили его по поводу разговора, который он якобы имел с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. "Они поместили меня в комнату и попросили объяснить мой визит и людей, которых я встретил в Нигерии, и мой разговор с Мадуро, - приводит издание слова экс-сенатора. - Мне аннулировали визу и сказали, что я не смогу вернуться в США в течение пяти лет".

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.