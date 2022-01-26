На Кубе привлекли к уголовной ответственности 790 участников беспорядков в июле 2021 года

ГАВАНА, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере 790 участников массовых беспорядков на Кубе в июле 2021 года привлечены к уголовной ответственности. Об этом во вторник сообщила Генеральная прокуратура Кубы.

"В прокуратуру после завершения следствия поступило 117 дел подготовительного этапа по серьезным правонарушениям, в рамках которых 790 человек привлечены к уголовной ответственности за акты вандализма, посягательства на органы власти, людей и имущество, а также серьезные нарушения порядка. 21% этих людей имели судимость", - отмечается на сайте ведомства. При этом более 60% подсудимых получили условные сроки. По меньшей мере 27 задержанных в возрасте до 16 лет, в соответствии с кубинским законодательством, не были привлечены к ответственности.

"Преступления, инкриминируемые участникам беспорядков, включали нарушение общественного порядка, подстрекательство к совершению преступлений, причинение ущерба, разбой с применением силы, нападение, саботаж и мятеж", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. - Постановление о привлечении к уголовной ответственности за подстрекательство к мятежу, хотя и предусматривает суровое наказание, соответствует уровню насилия, проявленного в актах жестокого вандализма, повлекшего телесные повреждения и поставившего под угрозу жизнь граждан, должностных лиц и сотрудников силовых структур ввиду нападения на них с применением острых, тупых и воспламеняющихся предметов, с серьезным нарушением общественного порядка и с умышленной целью свержения конституционного строя".

В июле прошлого года в нескольких кубинских городах произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент республики Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.